Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, u pyet në një konferencë për shtyp rreth kalimit të pushimeve në një jaht luksoz, dhe nga ana tjetër, në paraqitjet e tij publike në vend ai pretendon se po lufton për standardin.
Le ta sqarojmë këtë, unë besoj se kam legjitimitet dhe besueshmëri, kam punuar për qytetarët gjithë jetën time, si mjek, si ministër, si dhe për standardin. Qeveria në të cilën isha futi masa për pagat, pagat e mjekëve u rritën me 150%, tani pagat janë 150,000 denarë. Kam të drejtë dhe do të vazhdoj të luftoj për standardin.
Ai sistem propagande që është i pranishëm, më akuzuan për një shtëpi në Nerezi, doli se nuk ishte e vërtetë, që kam një xhip nuk është e vërtetë, që kam një ndërtesë në Dubai dhe një linjë ajrore nuk është e vërtetë, që kam një jaht nuk është e vërtetë. Më vjen keq që një sistem i tillë PR po zhvillohet nga VMRO me instrumentet e saj mediatike, nuk është vetëm një fenomen politik, por edhe shoqëror. «Ata po krijojnë një narrativë të tillë për ta ulur nivelin në diçka nën nivelin elementar», u përgjigj Filipçe
