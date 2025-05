Lideri i LSDM-së sot ka paralajmëruar se do të dalë me një propozim konkret për atë që do të diskutohet në mbledhjen e kryesisë, ndërsa VMRO-DPMNE dje ka dalë me qëndrimin se nuk ka nevojë për mbledhje të re lidershipi, të cilin e shohin si tentativë të kryetarit të LSDM-së për të ngritur rejtingun e vet.

Sot në ora 11:00 është caktuar seanca e Këshillit Nacional për Integrime Evropiane, të kryesuar nga Filipçe, dhe në rend dite është statusi i zbatimit të agjendës reformuese të Republikës së Maqedonisë (2024-2027).

Filipçe në një deklaratë për media në Ohër të shtunën tha se partia është e gatshme të punojë së bashku me palët e tjera për të mirën dhe përparimin e vendit dhe se procesi i integrimit evropian duhet të zhbllokohet në mënyrë që të rinjtë të qëndrojnë në vend dhe të punojnë për avancim në shumë fusha për të përmirësuar jetën e qytetarëve.

“Që të hënën do të bëj një propozim konkret se çfarë duhet të diskutojnë liderët e partive më të mëdha politike, sepse mesazhet nga BE-ja janë të qarta. Ndërsa presim dhe nuk bëjmë asgjë, është humbje kohe. Të rinjtë e shohin këtë vetëm si një nxitje për të emigruar. Askush nuk do ta shohë të ardhmen këtu në Maqedoni më shumë se gjeneratat e reja nëse nuk e zhbllokojmë atë rrugë integruese evropiane, nuk punojmë së bashku në avancimin në shumë sfera që do ta bëjnë jetën më të mirë dhe më cilësore, tha lideri i LSDM-së.