Qeveria nga sot ka vendosur të shfuqizojë lëvizjen e kufizuar, ndërsa ambientet e hotelierike do të fillojnë të funksionojnë nga nesër. Ekzistojnë protokolle të sakta për ta, në varësi të faktit nëse ato janë të mbyllura ose kanë tarraca.

Nga 1 qershori i vitit 2020, masat e Qeverisë do të pushojnë së zbatuari, me të cilat kategori të ndryshme të punonjësve lirohen në baza të ndryshme nga kryerja e rregullt dhe e vazhdueshme e veprimtarive aktuale, siç janë puna nga shtëpia, udhëtimi në punë në Shkup, organizimi i procesit të punës me rotacione. … Ky vendim do të shoqërohet me një protokoll të përshtatshëm pune – për kushtet e hapësirës, ​​distancën fizike, mbrojtjen personale, etj. Kjo nuk do të zbatohet për të sëmurët kronikë dhe prindërit që kanë fëmijë deri në 10 vjet.

“U bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të respektojnë masat. Ata mbeten në fuqi dhe ka gjobitje për çdo mospërmbushje. Veshja e pajisjeve mbrojtëse të detyrueshme, larja e duarve shpesh dhe ruajtja e distancës fizike të kërkuar prej 1.5 deri në 2 metra. Virusi është ende këtu, prandaj le të jemi të kujdesshëm”, shkruan në profilin e tij në Facebook Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe.