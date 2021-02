Në fazën e parë, punonjësit shëndetësorë me rrezik më të lartë dhe personat mbi 70 vjeç do të vaksinohen, në fazën e dytë, punonjësit shëndetësorë me rrezik të moderuar, punonjësit në institucionet vitale, personat mbi 65 vjeç e më të ri nëse kanë sëmundje shoqëruese dhe në të tretën fazë, të gjithë të tjerët që duan, kjo është parashikuar shkurtimisht nga plani i vaksinimit i prezantuar sot nga Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe.

“Qëllimi nuk është të ndërpritet vaksinimi. Qytetarët në rrezik duhet të vaksinohen në një numër të madh, në mënyrë që të arrihet përfshirje sa më e madhe. Sistemi shëndetësor është i gatshëm të pranojë vaksinat dhe të zbatojë vaksinimin. Të gjitha vaksinat në treg janë të sigurta dhe kanë kaluar të gjitha fazat e testimit dhe studimeve. Imunizimi është arma më e fortë në luftën kundër virusit, por të gjitha masat e tjera duhet të vazhdojnë të respektohen – maskë, distancë”, tha Filipçe, duke njoftuar se priten vaksina nga disa mekanizma.

Ai theksoi se regjistrimi do të bëhet në sistemin “Termini im” i cili regjistron të dhëna për moshën, praninë e mundshme të sëmundjeve kronike, etj. Pastaj, sipas tij, mjekët amë kanë detyrimin të komunikojnë me qytetarët, të përcaktojnë vullnetin për t’u vaksinuar, etj. Javën tjetër, njoftoi ministri, do të jetë faqja funksionale për regjistrim, ku mblidhen të dhëna nga “Termini im”