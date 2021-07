Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe njofton se vaksinimi kundër coroavirusit në terren duhet të fillojë javën e ardhshme.

“Vaksinimi në terren do ta organizojë drejtori i Shtëpisë Shëndetësore, në varësi të numrit të banorëve në vendet më të vogla, vendet rurale, mënyra që do të komunikohet dhe do të fillojë nga java e ardhshme”, tha Filipçe.

Ai shpreson që vaksinimi në terren do rrisë numrin e të vaksinuarve në vend.