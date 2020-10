Maqedoni

Të dielën fillon llogaritja dimërore e kohës në Maqedoni

Llogaritja verore e kohës për vitin 2020 përfundon më 25 tetor në orën 03:00, kështu që akrepat do të kthehen pas për një orë, pra në ora 03:00 pas mesnate do të llogaritet si ora 02:00. Vendimi për ditën dhe momentin e mbarimit të llogaritjes verore të kohës në vitin 2020 do të...