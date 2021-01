Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe, për “TV Telma”, foli në lidhje me strategjinë kombëtare të vaksinimit të përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë dhe grupi kombëtar i punës për vaksinimin, dhe të miratuar nga Qeveria në 26 janar 2021. Strategjia bazohet në rekomandimet ekzistuese dhe parimet themelore të OBSH-së, Grupit Këshillimor Strategjik të Ekspertëve (SAGE), Organizatës COVAX dhe rregullatorëve të EMA dhe FDA, si dhe institucioneve përkatëse kombëtare dhe komisioneve në vend. Ky dokument do të azhurnohet dhe formësohet vazhdimisht në përputhje me rekomandimet specifike për vaksinat që zhvillohen në të gjithë botën dhe në vend dhe për këtë arsye nuk duhet të konsiderohet përfundimtare.

Sipas Planit Kombëtar të vendosur për Imunizimin e Popullsisë, vaksinimi kundër KOVID-19 do të zbatohet në tre faza.

Në fazën e parë, është planifikuar të vaksinohen profesionistë shëndetësorë të cilët janë në vijën e parë të përgjigjes në mjediset e spitalit me një rrezik të lartë dhe shumë të lartë të marrjes dhe transmetimit të infeksionit. Në këtë fazë, është planifikuar të vaksinohen grupet e mëposhtme prioritare: të rriturit e moshuar me rrezik të lartë të infeksionit, komplikime dhe rezultat i vdekjes, të përcaktuara nga rreziku bazuar në moshë, personat më të vjetër se 70 vjeç.

“Si përparësi, tashmë kemi punëtorët shëndetësorë me emrin dhe mbiemrin e tyre se si do të marrin vaksinat, këtu në Qendrën Klinike në një pikë, dhe në qytete të tjera në qendrat shëndetësore ku aplikohen vaksinat. Lidhur me qytetarët e tjerë, sipas moshës dhe sëmundjeve kronike, tashmë është bërë një listë me emrin dhe mbiemrin e 14.000 personave, të cilët do të thirren vetëm përmes mjekëve amë, dhe përmes sistemit “Termini Im”, tha Filipçe.

Filipçe theksoi se rekomandimi i fundit është që edhe qytetarët që ishin të sëmurë pas një muaji, pavarësisht nëse kanë antitrupa apo jo, të vaksinohen.

Në fazën e dytë, është planifikuar të vaksinohen grupe e moshuara me rrezik të lartë të zhvillimit të sëmundjes, komplikimeve dhe vdekjes që nuk janë përfshirë në fazën e parë, personat e moshës 65 vjeç e lart. Plani i vaksinimit gjithashtu përfshin njerëzit e moshës 20-65 vjeç me komorbiditete ose kushte shëndetësore të përcaktuara se kanë një rrezik dukshëm më të lartë për të zhvilluar sëmundje serioze, ndërlikim ose vdekje. Pastaj punonjësit shëndetësorë me rrezik të moderuar të përvetësimit dhe transmetimit të infeksionit, punonjësit e institucioneve vitale për funksionimin normal të shoqërisë, si dhe punonjësit e institucioneve arsimore të përfshira në edukimin fizik dhe punonjësit e kopshteve.

Në fazën e tretë, përfshihen grupet prioritare për vaksinim: vendet e punës thelbësore për funksionimin normal të shoqërisë, punonjës të tjerë në arsim (fillor, të mesëm dhe të lartë), grupe shoqërore me rritje të rrezikut të përvetësimit dhe transmetimit të infeksionit sepse nuk janë të aftë për të ruajtur distancën fizike, profesionistë e shëndetit me rrezik të ulët për të marrë dhe transmetuar infeksion, dhe individë të shëndetshëm të moshës 30-64 vjeç.