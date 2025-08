Me një kremtim qendror në “Mechkin Kamen” në Krushevë dhe me vendosjen e luleve në disa vende në të gjithë vendin, sot shënohen 122 vjet nga Kryengritja e Ilindenit dhe Republika e Krushevës, si dhe 81 vjet nga Seanca e Parë e KAÇKM-së – dy shtylla kryesore të shtetësisë maqedonase.

Festimi qendror do të mbahet në Krushevë, nën kujdesin e Presidentes Gordana Siljanovska-Davkova. Kremtimi do të fillojë me vendosjen e luleve në varrin e Nikolla Karev dhe në monumentin e heronjve të lokalitetit “Sliva”, pas së cilës do të mbahet një shërbim përkujtimor në kishën “Shën Nikolla”.

Presidentja Siljanovska-Davkova do të vendosë lule edhe në “Mechkin Kamen”, ku do të mbajë edhe fjalimin e saj.

Përkujtime do të mbahen edhe në Shkup, ku kryeministri Hristijan Mickoski do të vendosë lule në monumentin e Presidentit të Republikës së Krushevës, Nikola Karev, para ndërtesës së Parlamentit, në monumentin e KAÇKM-së në parkun “Gruaja Luftëtare” dhe në monumentin e kryetarit të parë të Presidiumit të KAÇKM-së, Metodija Andonov – Çento, në sheshin “Maqedonia”.

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, do të udhëheqë delegacionin e partisë në Tashmarunishtë, ku do të vendosë lule, së bashku me kryetarin e Pushtetit Lokal të Strugës të VMRO-DPMNE-së dhe zëvendësministrin e Drejtësisë, Alen Dereban, dhe deputetin Jovan Jauleski.

Festimi i 81-vjetorit të Sesionit të Parë të KAÇKM-së do të mbahet në Qendrën Përkujtimore në Pelincë, ku do të marrë pjesë nënkryetarja e Parlamentit, Vesna Bendevska.

Delegacioni shtetëror i udhëhequr nga nënkryetarja e Kuvendit Bendevska do të shënojë gjithashtu 2 gushtin – Ilindenin në manastirin “Prohor Pchinski”, i cili ka një rëndësi të veçantë në historinë e shtetit maqedonas.

Delegacionet parlamentare, si dhe delegacionet e partive politike, do të vendosin lule para memorialeve në Krushevë, Pelincë dhe Shkup.

Ky vit shënon 122-vjetorin e Kryengritjes së Ilindenit dhe 81-vjetorin e Sesionit të Parë të KAÇKM-së.

Fillimi i Kryengritjes së Ilindenit u njoftua nga kambanat në Krushevë në mesnatë në prag të Ilindenit në vitin 1903. Rreth 800 rebelë çliruan qytetin, dhe dy ditë më vonë Nikola Karev shpalli Republikën e Krushevës dhe u bë presidenti i saj… Republika e lirë zgjati dhjetë ditë. Nën komandën e Bahtiyar Pashës, një ushtri osmane me 18,000 trupa hyri në veprim për të rivendosur pushtetin në Krushevë. Të shtënat e fundit në Meçkin Kamen dhe vdekja e Dukës Pitu Guli shënuan fundin e Republikës së Krushevës.

Dyzet e një vjet pas Kryengritjes së Ilindenit, në manastirin e Shën Prohor Pçinjskit pranë Kumanovës, 115 delegatë mbajtën Sesionin e Parë të KAÇKM-së (Kuvendi Antifashist i Çlirimit Popullor të Maqedonisë), në të cilin u konfirmua pozicioni socio-juridik i Maqedonisë si shtet i barabartë federal brenda kornizës së Republikës Federale të Jugosllavisë. Sesionin e hapi Panko Brashnarov, delegati më i vjetër dhe dëshmitari i dy Ilindeneve. U zgjodh Presidiumi i KAÇKM-së, nën kryesinë e Metodija Andonov-Centos.

Sesioni miratoi disa dokumente me rëndësi shtetndërtuese, përfshirë Vendimin për Futjen e Gjuhës Maqedonase si Gjuhë Zyrtare në Shtetin Maqedonas dhe Deklaratën mbi të Drejtat Themelore të Njeriut dhe Qytetarit të Maqedonisë Demokratike.