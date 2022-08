Maqedoni

Moti sot në Maqedoni, me vranësira dhe pasdite me reshje të shiut

Me diell me vranësira lokale të ulëta deri në mesatare, kështu do të jetë moti sot në Maqedoninë e Veriut. Pasdite do të ketë dukuri të izoluar me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të fortë. Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 12 deri në 21 gradë, ndërsa maksimalja...