Akuza të rënda kundër qeverisë së Maqedonisë, e cila paraqitet si pro-evropiane nga Michael Martens, Vjenë

për gazetën Frankfurter Allgemeine Zeitung. Njerëzit në Maqedoni janë mësuar me faktin se korrupsioni është një e keqe e vazhdueshme në vendin e tyre. Por ajo që zbuloi e përjavshmja e Shkupit “Focus” në dy reportazhe të gjera në gusht ishte skandaloze edhe për standardet që vlejnë në vend. Sipas gjetjeve të revistës, të cilat tani janë duke u hetuar nga gjyqësori, ilaçet e shtrenjta të kancerit me sa duket janë vjedhur sistematikisht nga klinika më e rëndësishme onkologjike e vendit në Shkup dhe janë shitur në tregun e zi. Për këtë qëllim u shpikën pacientë fiktive përmes të cilëve ngarkohej trajtimi. Pacientët e vërtetë në klinikën shtetërore u trajtuan pjesërisht me placebo dhe shumë vdiqën. Në raste të tjera, familjeve u është dashur të blejnë barna në tregun e zi, edhe pse mbulimi me sigurim dhe plani i trajtimit duhet t’i siguronin ato pa pagesë.

Tash për tash zyrtarisht i dyshuari i parë është një infermiere, e cila i ka bartur barnat nga spitali. Por ajo nuk mund të vepronte vetëm. Tani vendi po pyet se sa lart ka arritur zinxhiri i bashkëpunëtorëve, qoftë edhe vetëm përmes ndërgjegjësimit. Në kohën kur thuhet se ka ndodhur mashtrimi i ndyrë, ministri i Shëndetësisë ka qenë i besuari i ngushtë politik i ish-kryeministrit Zoran Zaev, një socialdemokrat që është larguar nga skena politike dhe vepron nga prapavija. Ministri i Shëndetësisë dha dorëheqjen së bashku me Zaev- para se mashtrimi i supozuar të bëhej i ditur.

Zbulimet e fundit në Maqedoninë e Veriut ka të ngjarë të përforcojnë një prirje që tashmë është vërejtur më parë: ata që duhet t’i nënshtrohen një procedure të rëndësishme mjekësore do të arrinin edhe në kursimet ose kreditë e fundit për t’u trajtuar jashtë vendit, në vend që ta bëjnë këtë në kujdesin shëndetësor vendas. sistem.sistem. Nuk janë të rralla rastet kur media dhe jo gjyqësori mbledh provat për skandalin e fundit. Në Ballkan, gazetaria kritike po vepron gjithnjë e më shumë si një zëvendësues ose shtytës i një gjyqësori që nuk dëshiron ose nuk është në gjendje të ndëshkojë korrupsionin. Nuk është ende e sigurt nëse zbulimet e të përjavshmes do të qëndrojnë në gjykatë. Dhe atëherë nuk është e sigurt nëse do të ketë akuza dhe mbi të gjitha dënime në shkallën përfundimtare, sepse ndikimi politik është i fortë në gjyqësorin maqedonas.

Përveç këtij rasti konkret, në përgjithësi mund të thuhet: se nuk u mbajt premtimi i bërë në vitin 2017 nga socialdemokratët maqedonas kur morën pushtetin se do të ndërmerrnin veprime vendimtare kundër korrupsionit. Në atë kohë kishte një ndjenjë optimizmi.

Zaev premtoi se do të pastrojë trashëgiminë e korruptuar të Gruevskit, i cili iku. Megjithatë, vështirë se do të gjeni njerëz në Maqedoninë e Veriut që besojnë se ky premtim është përmbushur. Socialdemokratët, të cilët kanë qenë në pushtet që atëherë, dhe partneri i tyre i koalicionit, i cili mbështetet nga popullata shqiptare e vendit, e paraqesin veten si “pro-evropianë” dhe gjoja i nënshtrojnë politikat e tyre tërësisht objektivit të anëtarësimit në BE.

Kjo ndodhi deri në shtator, kur mazhoranca qeveritare shtyu në parlament ndryshime legjislative që ulën dënimet për shpërdorim detyre dhe shkurtuan afatet e parashkrimit. Ndryshimet e dyshimta u sollën përmes një procedure urgjente në parlament, sepse gjoja ishin të nevojshme për ta afruar vendin me BE-në. Presidenti Stevo Pendarovski mund të kishte vënë veton ndaj ligjit, por ai menjëherë i nënshkroi ligjet.

BE-ja kundërshtoi përdorimin nga Qeveria dhe Presidenti në Maqedoni si justifikim për makinacionet e brendshme politike që paraqesin një hap prapa në luftën kundër korrupsionit. Një zëdhënëse e Komisionit tha se ata ishin “të shqetësuar” për ndikimin e vendimeve të fundit në luftën kundër korrupsionit, duke kritikuar jo vetëm uljen e gjobave, por edhe shkurtimin e afatit të parashkrimit, i cili prek shumë procedura në vazhdim. Zëdhënësja kritikoi gjithashtu faktin se ligjet u miratuan me ngut pa konsultim dhe koordinim gjithëpërfshirës me BE-në, duke përmendur nevojën për t’u përafruar me standardet evropiane.

Korrupsioni në emër të BE-së – kështu mund të përmblidhet politika e kryeministrit maqedonas Dimitar Kovaçevski dhe ekipit të tij. Ish-shefi i diplomacisë maqedonase, Nikolla Dimitrov, thekson:

“Qeveria aktuale po mban flamurin europian për të bërë të njëjtën gjë”.