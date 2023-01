Temperaturat për muajin janar kanë arritur një nivel të lartë historik në një sërë vendesh në të gjithë Evropën.

Moti i butë dhe i pazakontë evropian vjen pasi Amerika e Veriut përballet me stuhi më të forta, ditë pas një krize vdekjeprurëse të ftohtë la më shumë se 60 viktima.

Dëborë e madhe dhe shi i ngrirë janë parashikuar për pjesë të veriut të Midwest, ndërsa stuhi të forta dhe tornado priten në Teksas, Oklahoma, Arkansas dhe Luiziana.

Por në anën evropiane të Atlantikut, moti ka qenë i qetë për shumë vende në fillim të vitit.Temperaturat në Holandë, Lihtenshtajn, Lituani, Letoni, Republikën Çeke, Poloni, Danimarkë dhe Bjellorusi thyen rekordet kombëtare. Rekordet u thyen në Gjermani, Francë dhe Ukrainë gjithashtu.

Temperatura e regjistruar në Varshavë më 1 janar ishte 4C më e lartë se rekordi i mëparshëm për muajin dhe rekordi i lartë i Bjellorusisë ishte 16.4 C, rreth 4.5 C mbi rekordin e mëparshëm.

Në Spanjë, temperaturat e Ditës së Vitit të Ri në Bilbao ishin ekuivalente me mesataren e korrikut. Valët e të nxehtit janë bërë më të shpeshta, më intensive dhe zgjasin më gjatë për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njerëzit.

Megjithatë, ngjarjet e dimrit si këto nuk kanë të njëjtin ndikim njerëzor si valët e të nxehtit të verës, të cilat mund të rezultojnë në një numër të madh vdekjesh. Bota tashmë është ngrohur me rreth 1.1 C që nga fillimi i epokës industriale dhe temperaturat do të vazhdojnë të rriten nëse qeveritë në mbarë botën nuk bëjnë shkurtime të mëdha të emetimeve të karboneve, thonë shkencëtarët.