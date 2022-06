Ndalimi i shitjes së makinave të reja që konsumojnë lëndë djegëse fosile nga viti 2035 në Evropë u mbështet nga deputetët e BE-së.

Në veçanti, eurodeputetëve iu kërkua të votonin në favor të një ndalimi efektiv të propozuar nga Bashkimi Evropian për shitjen e makinave të reja me benzinë ​​dhe naftë nga viti 2035 , duke hedhur poshtë përpjekjet për të dobësuar propozimin për të përshpejtuar kalimin e Evropës drejt automjeteve elektrike .

Në lidhje me BE-në, vota mbështet një shtyllë kyçe të planeve të Bashkimit Evropian për të reduktuar emetimet neto me 55% deri në vitin 2030 nga nivelet e vitit 1990 – një objektiv që kërkon reduktime më të shpejta të emetimeve nga industria, energjia dhe transporti.

Eurodeputetët mbështetën propozimin e bërë nga Komisioni Evropian vitin e kaluar, i cili përfshin një reduktim 100% të emetimeve të CO2 nga makinat e reja deri në vitin 2035. Me fjalë të thjeshta, ky propozim e bën të pamundur shitjen e automjeteve që konsumojnë lëndë djegëse fosile (benzinë ​​dhe naftë) në BE nga ai vit e tutje.

Përpjekjet e disa eurodeputetëve për të dobësuar objektivin e reduktimit të CO2 në 90% deri në vitin 2035 janë penguar.

Megjithatë, theksohet se ligji nuk është ende përfundimtar. Votimi i së mërkurës konfirmon qëndrimin e parlamentit mbi negociatat e ardhshme me vendet e BE mbi ligjin përfundimtar.

Qëllimi është të përshpejtojë kalimin e Evropës drejt automjeteve elektrike dhe të inkurajojë prodhuesit e makinave të investojnë shumë në automjetet elektrike, me ndihmën e një ligji tjetër të BE-së që kërkon që vendet të instalojnë miliona karikues automjetesh.

“Blerja dhe drejtimi i makinave me emetim zero do ta bëjë atë më ekonomike për konsumatorët,” tha Jan Huitema, kryenegociatori i Parlamentit për strategjinë./abcnews.al/