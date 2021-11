Kriza energjetike eventuale, pandemia dhe paqartësia politike në vend, shkaktojnë pasiguri te qytetarët.

Ata frikësohen se situata aktuale do të godasë në xhepin e tyre gjatë dimrit të ardhshëm. Ata presin harxhime më të larta për të ardhurat e njëjta dhe masa që do të amortizonin krizë të mundshme ekonomike.

Frika e qytetarëve është vërejtur edhe nga analiza e portalit Euraktiv, i cili, duke cituar të dhënat e Eurostat për vitin 2020, njoftoi se rreth 35 për qind e qytetarëve në Maqedoni janë të rrezikuar nga varfëria. Disa ekspertë në vend nuk janë plotësisht dakord me këtë parametër, ata besojnë se shkalla e varfërisë nuk është aq e lartë, por se shumë qytetarë do të kenë probleme me mbarimin.

“Do të jetë shumë e vështirë për të kaluar dimrin, sepse dimri sjell harxhime shtesë, dhe këto janë harxhimet e ngrohjes, pavarësisht nga gjithçka tjetër në dimër, ata do të duhet të heqin dorë nga diçka që të mund të plotësojnë të paktën pjesërisht ngrohjen e shtëpive. Ka të dhëna se çdo i katërti qytetar nuk e ngroh shtëpinë si duhet, nuk e ngroh apo ngroh një pjesë të saj fare dhe me koston e heqjes dorë nga sasia e ushqimit apo ndoshta ndonjë nevojë tjetër shtëpiake”, thotë Biljana Dukovska, kryetare e platformës kundër varfërisë në Maqedoni.

Dukovska thotë se gjëja më e rëndësishme për njerëzit që jetojnë në varfëri është që sistemi i mbrojtjes sociale t’i mbështesë në mënyrë që të aktivizohen në tregun e punës dhe në këtë mënyrë të fitojnë.