Europe Elects raporton për sondazhin e IPIS, në të cilin VMRO-DPMNE dhe Mickoski kanë një avantazh 3-fish ndaj LSDM-së dhe Kovaçevskit

Europe Elects raporton për sondazhin e fundit të IPIS në të cilin VMRO-DPMNE ka përparësi prej 11% ndaj LSDM-së dhe Hristijan Mickoski 12% ndaj Dimitar Kovaçevskit.

Europe Elects është një media e besueshme dhe e themeluar e specializuar në publikimin e sondazheve të opinionit publik në lidhje me vlerësimet e partive dhe politikanëve nga i gjithë kontinenti evropian, që paraqet një lloj konfirmimi shtesë për rëndësinë e rezultateve të sondazhit të IPIS nga 20.10.2023.

Sipas rezultateve të anketës, nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin javën e ardhshme, për VMRO-DPMNE-në do të votonin 20,3%, ndërsa për LSDM-në 11,3%. Ndryshe nga ai maqedonas, në bllokun opozitar shqiptar parashikohet një garë e ngushtë. Alternativa, BESA dhe Lëvizja Demokratike e Mexhitit, së bashku gëzojnë një besim prej 5.1%, që është pothuajse i njëjtë me atë të BDI-së në pushtet.