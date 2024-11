Trupi i pajetë i një të riu është gjetur në zonën e fshatit Piperovë të Shtipit, njofton Sektori për Punë të Brendshme Shtip. Nga aty thonë se rasti është raportuar në ora 16:00, ndërsa në vendngjarje është bërë inspektim nga policia dhe prokurori publik.

Sipas policisë trupi i pajetë i të ndjerit do të dorëzohet për obduksion. Siç raporton MIA, por edhe një pjesë e mediave, sipas informacioneve fillestare nga terreni, trupi i pajetë i burrit është gjetur me plagë me armë zjarri.