Nëse deri më tani, në shumicën e anketave të opinionit publik në Maqedoni, problemi numër një me të cilin përballet vendi ynë ishte krimi dhe korrupsioni, hulumtimi më i fundit nga MKD.mk tregon se qytetarët maqedonas besojnë se sot është ekonomia. Sondazhi i MKD.mk, i kryer nga agjencia Market Vision nga 20 marsi deri më 17 prill, në lidhje me rejtingjet e partive politike dhe liderëve të tyre, tregoi se VMRO-DPMNE dhe lideri i saj Hristijan Mickoski janë ende në epërsi bindëse.

Sa i përket liderëve të partive politike, si dhe në anketën e mëparshme të dhjetorit të vitit të kaluar, Hristijan Mickoski gëzon besimin e shumicës së të anketuarve. Mickoskit i besojnë 25,4 përqind e të anketuarve, ndërsa në vendin e dytë është Venko Filipçe me 3,8%. Në kampusin shqiptar, politikani më popullor është ende Ali Ahmeti (6.2%). Por vlerësimi i përgjithshëm i liderëve të partive në koalicionin Vredi (Izet Medxhiti, Bilal Kasami, Arben Taravari dhe Afrim Gashi) është më i lartë se vlerësimi i Ahmetit. Megjithatë, midis tyre, vlerësimin më të lartë e ka Taravari, i cili po përgatitet të largohet nga koalicioni Vredi.

Përqindja e qytetarëve që do të votonin nëse zgjedhjet do të mbaheshin nesër është çuditërisht e lartë. Plot dy të tretat e të anketuarve thanë se do të votonin, dhe fushata për zgjedhjet lokale ende nuk ka filluar.

Nga ata që u përgjigjën se do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme, thanë se do të votojnë për VMRO-DPMNE-në. Në vendin e dytë është koalicioni Vredi, i ndjekur nga BDI, LSDM, E Majta , ZNAM…

Anketa u krye nga 20 marsi deri më 17 prill duke përdorur metodën CATI – anketë telefonike e asistuar nga kompjuteri mbi një mostër prej 1,200 të anketuarish (gabim statistikor: 3%; intervali i besimit: 95%).

Mostra është përfaqësuese në nivel të Maqedonisë sipas: rajonit, gjinisë, moshës dhe përkatësisë etnike sipas të dhënave mbi popullsinë rezidente nga regjistrimi i vitit 2021.

I gjithë hulumtimi në MKD.mk