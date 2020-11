Rezistenca ndaj vaksinimeve është e konsiderueshme në Zvicër. Një studim i bërë në nëntor 2020 sugjeron që vetëm 16% e popullsisë do të vaksinohej menjëherë nëse do të kishte një vaksinë të aprovuar Covid-19, raportoi 20 Minuta.

Më shumë se një e katërta (28%) e të anketuarve thanë se do të refuzonin, duke lënë një shumicë të cilët thanë se do të vendosnin në një moment në të ardhmen.

Qeveria e Zvicrës e ka bërë të qartë se vaksinat Covid-19 nuk do të jenë të detyrueshme. Sidoqoftë, mungesa e entuziazmit të Zvicrës për një vaksinë Covid-19 ka bërë që disa ekspertë shëndetësorë që mendojnë gjatë se si të bindin publikun për përfitimet e vaksinimit, përcjell albinfo.

Të tjerët, siç është eksperti i sëmundjeve infektive Andreas Widmer, po pyesin nëse mund të jetë e nevojshme të shkohet përtej fushatave informuese dhe të stimulohet popullata.

Duke folur për gazetën “SonntagsZeitung”, Andreas Widmer tha se nuk është i bindur që informimi i publikut do të jetë i mjaftueshëm. Ai mendon se stimujt për të bindur njerëzit do të ishin më efektive. Një nga sugjerimet e tij është që të lejojë vetëm ata që janë vaksinuar ose që kanë rezultuar negativë të udhëtojnë jashtë vendit me aeroplan, autobus ose anije udhëtimi, sipas 20 Minutes.