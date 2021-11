Lajme

Mediat në Bullgari hedhin dyshime se në autobusin me pasagjerë ka pasur qindra litra naftë

Mediat në gjuhën bullgare raportojnë mbi dyshimet e para për shkaktarin e aksidentit tragjik në Bullgari. Gazeta “24çasa” hapi lajmet sot me titullin “45 viktima për shkak të dallavereve me 1.07 levi”, përcjell Alsat. Me këtë titull gazeta prestigjioze pretendon se në autobusin me...