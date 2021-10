Shkup

Këto janë komunat e Shkupit ku dalja në votime është më e madhe

Sipas Komisionit Shtetëror Zgjedhor, jehona e votuesve deri në orën 17:00 për zgjedhjen e kryetarit të Shkupit është 39,99 për qind. Ndërsa në komunat e Shkupit ku dalja ka qenë më e lartë është komuna e Karposhit me 47 për qind, Qendëra me 45 për qind, Aerodromi me 42 për qind. Kurse...