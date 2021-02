Maqedoni

Korçok: Shpresoj që korniza negociuese për RMV-në të miratohet gjatë kryesimit portugez

Shefi i diplomacisë sllovake Ivan Korçok, i cili është për vizitë në vend, në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e Punëve të Jashtme Bujar Osmani shfaqi shpresë se korniza negociuese e Maqedonisë së Veriut me BE-në do të miratohet gjatë kryesimit portugeze. “Shpresoj...