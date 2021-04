Maqedoni

Maqedonia e Veriut ka vaksinuar vetëm 0.7 për qind të popullatës

Me 12.100 qytetarë të vaksinuar me dozën e parë kundër coronavirusit dhe që është vetëm 0.7% e popullatës, Maqedonia e Veriut është ndër vendet me vaksinimin më të ulët. Sipas “The Economist”, ka shtete edhe me vaksinim më të dobët se Maqedonia, madje vetëm me 0.1% të popullatës,...