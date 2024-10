Maqedoni

Qeveria do të presë zgjedhjet në Bullgari për të paraqitur propozime të reja për vazhdimin e negociatave me BE-në

Qeveria do të presë zgjedhjet në Bullgari për të paraqitur propozime të reja për zgjidhje për vazhdimin e negociatave. Ministri i Çështjeve Evropiane dhe kryenegociatori me BE-në, Orhan Murtezani, tha dje se Brukseli nuk është shumë optimist për propozimin e ndryshimeve kushtetuese me...