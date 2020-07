Maqedoni

Osmani: Në këto zgjedhje kemi luajtur në ‘Ligën e Parë’

Bashkimi Demokratik për Integrim do të koalicionon me çdo parti që do të respektojë marrëveshjen e Ohrit, Prespës dhe marrëveshjen me Bullgarinë, deklaroi sonte zëvendëskryeministri për Integrime Evropiane dhe zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani në intervistë për televizionin Telma. “Kushti...