Rritet numri i rasteve aktive me COVID-19 në Maqedoni

Numri i infektimeve me COVID-19 në Maqedoni rritet çdo ditë, ndërsa në mesin e muajit gusht do të hyjnë në fuqi masa të reja kufizuese. Sipas të dhënave të djeshme të publikuara nga Instituti për Shëndet Publik, janë kryer 6.383 testime, ndërsa janë regjistruar 389 raste të reja. Me...