Krahasuar me anketën e shkurtit, VMRO-DPMNE ka shënuar rritje pak më shumë se një për qind, LSDM rënie prej 0,9%.

VMRO-DPMNE është në epërsi bindëse me dy herë më shumë se LSDM-ja në pushtet. 22% e të anketuarve kanë zgjedhur partinë e udhëhequr nga Hristijan Mickoski, dhe vetëm 11.5% për partinë e kryesuar nga Dimitar Kovaçevski. BDI është ende partia më popullore shqiptare, 9.2 për qind do të votonin për integrues të Ali Ahmetit. E majta gëzon 5% besim, Aleanca për Shqiptarët 3.5%…, tregojnë rezultatet e anketës së MKD.mk të realizuar nga agjencia Market Vision nga 5 deri më 16 qershor.

Votuesit në zgjedhjet e ardhshme do t’ia besojnë votën partisë që udhëheq opozitën, VMRO-DPMNE-së, sipas matjes së re të opinionit publik.

Besimi i votuesve në politikat e liderit të VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, është dy herë më i lartë se sa besimi në politikat e kryeministrit aktual dhe kryetarit të LSDM-së, Dimitar Kovaçevski.

Në anketën e MKD.mk, 12% e të deklaruarve besojnë në Hristijan Mickoski, dhe 6,1% në Dimitar Kovaçevski. Ali Ahmetin si lider e shohin 5.9%, Dimitar Apasiev 3.7%, Nikolla Gruevski 2.9%.

Përafërsisht dy të tretat ose 60,9% e të anketuarve nuk i besojnë asnjë lideri të një partie politike në skenën politike maqedonase.

Interesant është edhe fakti se ish-lideri i Aleancës për Shqiptarët, Ziyadin Sela, ka një vlerësim më të lartë (1.2%) se kryetari aktual i partisë, Arben Taravari (0.9%). Përveç kësaj, në këtë sondazh për herë të parë figuron edhe emri i Maxim Dimitrovskit (1.0%), kryetarit të Komunës së Kumanovës, i cili paralajmëron themelimin e një lëvizjeje të re politike.

Po të mblidhen përqindjet e popullaritetit të partive të shqiptarëve në Maqedoni (BDI, Aleanca për Shqiptarët, Besa, Alternativa dhe PDSH), ai numër është shumë më i lartë se vlerësimi i LSDM-së (16:11).

Gjysma e të anketuarve ose 51,9% mendojnë se formimi i koalicionit ndërmjet VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së do të ishte i mirë për Maqedoninë, ndërsa vetëm 30,7% besojnë se mund të funksionojë me sukses.

A mendoni se formimi i një koalicioni ndërmjet VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së do të ishte i mirë për Maqedoninë dhe a mendoni se një koalicion ndërmjet VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së mund të funksionojë me sukses?

Më shumë se gjysma ose 56.8% e të anketuarve do të votonin nëse zgjedhjet do të mbaheshin nesër.

Për votuesit e VMRO-DPMNE-së, opsioni më pak i pranueshëm është koalicioni i partisë së tyre me BDI-në, ku 70.7% janë deklaruar kundër kësaj mundësie.

Sipas përkatësisë etnike, përveç maqedonasve, për VMRO-DPMNE-në do të votonin edhe serbët, turqit, romët dhe vllehët, por jo shqiptarët.

Për LSDM-në përveç maqedonasve do të votonin edhe shqiptarët, romët, serbët dhe turqit.

Sondazhi u krye nga 5 deri më 16 qershor 2023 duke përdorur metodën CATI – një anketë telefonike e asistuar me kompjuter me një kampion prej 1200 të anketuarish me një nivel gabimi statistikor prej 3% dhe një interval besimi prej 95%. Mostra është përfaqësuese në nivel të Maqedonisë sipas rajonit, gjinisë, moshës dhe përkatësisë etnike sipas të dhënave për popullsinë rezidente nga regjistrimi i vitit 2021.