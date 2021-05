Maqedoni

Zaev: Nga 1 shtatori mësimi të nisë me prezencë fizike

Kryeministri Zoran Zaev sot para mediave tha se nga 1 shtatori, ai personalisht, është për nisjen e mësimit me prani fizike. “Unë jam për prani fizike, mendoj se do të kemi gjendje stabile deri atëherë, sidomos tani me vaksinim”, tha Zaev. Kryeministri shtoi se nuk dëshiron që qëndrimi...