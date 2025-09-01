Axhenda e sigurisë kombëtare gjatë sundimit të qeverisë së mëparshme u vu plotësisht në shërbim të LSDM-së dhe BDI-së. Në vend që të mbronte shtetin, ajo e shihte opozitën e atëhershme si armikun e saj. Këtë e tregojnë tre raportet nga ASK-ja drejtuar Prokurorisë Publike, të kryera pas një hetimi të brendshëm në Agjenci, i cili zbuloi formimin e rasteve për përpunim operativ të drejtuara kundër opozitës, udhëheqësit të një partie opozitare, si dhe një grupi gazetarësh dhe mediash në periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2024.
ASK atëherë besonte se qëllimi përfundimtar i njerëzve që po monitoronte ishte rrëzimi i qeverisë. Por nuk ishin vetëm politikanët dhe gazetarët që monitoroheshin. Objektivi i përpunimit tjetër ishte një prokuror publik dhe një ministër në qeverinë e atëhershme.
Gjithashtu u përcaktua se kontrollet e sigurisë u vonuan qëllimisht, për shembull, për një anëtar të parlamentit nga opozita e atëhershme, në një procedurë për marrjen e një certifikate sigurie. Hetimi i ANB përcaktoi se në këto raste burimet materiale dhe teknike të Agjencisë u përdorën në mënyrë të paligjshme, dhe komunikimet u monitoruan gjithashtu në mënyrë të paligjshme.
Njoftimet në Zyrën e Prokurorit, sipas ASK, u dërguan rreth një muaj më parë.
Drejtori aktual i ASK është Bojan Hristovski, dhe gjatë periudhës së treguar Agjencia drejtohej nga Viktor Dimovski dhe Zare Miloshevski.
