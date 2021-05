Maqedoni

Filipçe konfirmon atë që premtoi ministri Bekteshi më herët, dasmat nga fillimi qershorit

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe sot ka konfirmuar qëndrimin e ministrit të Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi lidhur me organizimin e dasmave. Objektet hotelierike duhet të vazhdojnë të punojnë vetëm jashtë, dhe pas një kohe të gjatë duhet të lejohen dasmat me protokolle lidhur me mbushjen...