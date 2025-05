Jovan Mickoski, djali i kryeministrit Hristijan Mickoski, feston diplomimin.

Kryeministri ka postuar një foto familjare me të cilën i ka dërguar një mesazh maturantit, studentes së ardhshme në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.

-Bir, gëzuar diplomimin dhe mirë se erdhe në një kapitull të ri plot sfida. Gjithmonë kapërceni të gjitha pengesat me forcën tuaj, nuk do të jetë e lehtë, do të jetë e vështirë, por jam i sigurt që do t’i kapërceni. Shihemi në Mashinski nga tetori”, ka shkruar Mickoski.