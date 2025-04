Shumë njerëz janë vrarë dhe të tjerë janë plagosur pasi një shofer u përplas me turmën në festivalin filipinas të Vankuverit në qytetin kanadez.

Siç raporton BBC, sulmuesi është arrestuar por motivi nuk dihet ende, shtuan ata.

“Një numër njerëzish janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur pasi një shofer u përplas me një turmë në një festival rrugor në E. 41st Avenue dhe Fraser pak pas orës 20:00. Shoferi është në paraburgim. Ne do të japim më shumë informacion ndërsa hetimi do të zhvillohet”, shkroi Departamenti i Policisë së Vankuverit në X.

Sulmi ndodhi gjatë asaj që njihet si “Festivali i Ditës së Lapu Lapu”, sipas postimeve të shumta në platformën e mediave sociale X.