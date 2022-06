Përfshirja e kërkesave bullgare në Kornizën e Negociatave e lë fatin tonë tërësisht në duart e Sofjes, kritikon ish-ministri i Jashtëm Nikolla Dimitrov.

“Braktisja të vijave të kuqe dhe debakël diplomatik”, kështu akuzon ish-ministri i Jashtëm Nikolla Dimitrov pas shpalljes së propozimit francez për tejkalimin e kontestit bullgaro-maqedonas dhe hapjen e negociatave me BE-në.

“Nuk e di çfarë është më e frikshme, t’i besojmë njerëzve tanë se nuk e kanë propozimin apo të mos i besojmë. Nëse nuk janë të azhurnuar me propozimin për problemet maqedonase me Bullgarinë, atëherë është njohje se nuk e kanë kryer punën e tyre për çështjen më të rëndësishme për kombin. Nëse e kanë sërish, dhe thonë se nuk e kanë, po luajnë me besimin e publikut”, tha Dimitrov për DW.

Propozimi i presidencës franceze, sipas ish-ministrit, na çon më tej dhe jo më afër anëtarësimit në BE. “Pyetja kryesore është nëse përmes një marrëveshjeje të tillë jemi më afër qëllimit – anëtarësimit në BE. Për mua nuk ka dilema. Me këtë kuadër BE-ja është më larg nga sot, kur ende nuk i kemi nisur negociatat”, theksoi Dimitrov.

Ai shpjegon se propozimet për zgjidhjen e një problemi ndërmjet dy palëve vijnë gjithmonë në radhë të parë tek palët e interesuara, por fakti që një propozim i tillë “ka rënë fare në tavolinë është tashmë një debakël për diplomacinë maqedonase”.

Dimitrov thotë se në tërë situatën janë tri çështje që kërkojnë përgjegjësi politike.

“Së pari, si do të pajtohet Qeveria në emër të shumicës prej 2/3 në Kuvend për të garantuar përfshirjen e bullgarëve në Kushtetutë. Së dyti, si do ta pranojë pala maqedonase pakicën bullgare në Maqedoninë e Veriut, kur pala bullgare ka ende problem me identitetin e shumicës maqedonase. Më në fund, kur u largua vija jonë e kuqe që çështjet dypalëshe të mos bëhen pjesë e kuadrit të negociatave? A nuk kemi folur gjatë gjithë kohës për propozimin portugez? “Këto pyetje nuk ishin askund në kornizë.” Dimitrov beson se me këtë propozim Sofjes i jepet kontrolli i plotë mbi fatin tonë.

“Prandaj ky propozim duhet të thotë: faleminderit jo! Ne do të presim një proces të anëtarësimit evropian. Më besoni, është më mirë me ju dhe me shumë vende të tjera kandidate të ardhshme. Deri atëherë do të punojmë në shtëpi”, tha Dimitrov për DW.