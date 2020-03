Maqedoni

NATO, flamuri i Maqedonisë së Veriut do të valojë në Bruksel dhe Norfolk

Ceremonia e ngritjes së flamurit të Maqedonisë së Veriut do të mbahet pasdite në selinë e NATO-s në Bruksel, me çfarë do të shënohet aderimi i vendit në Aleancën Veriatlantike. Ceremonia e ngritjes së flamurit do të mbahet njëkohësisht në të njëjtën kohë në selinë e Komandës...