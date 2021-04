Maqedoni

Nesër fillon vaksinimi masiv i popullatës kundër Covid-19 në Maqedoni

Vaksinimi masiv i popullatës kundër Covid-19 në vend do të fillojë zyrtarisht nesër, e hënë, me “Sputnik V”. Vaksinimi do të bëhet në pikat në “A1 Arena” (salla “Boris Trajkovski”), ndërsa janë caktuar termine për 3.000 qytetarë. Në këtë fazë, qytetarët nga infrastruktura...