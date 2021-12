Maqedoni

Ende nuk është regjistruar asnjë rast i llojit Omicorn të virusit në Maqedoni

Nga Instituti për Shëndet Publik njoftojnë se ende nuk ka testime për llojin Omicorn të COVID-19 për shkak se nuk ka asnjë rast me dyshime. Nga ISHP theksojnë se po e ndjekin gjendjen me coronavirusin dhe me mutacionet e reja. “Ndiqet gjendja me COVID-19, posaçërisht me mutacionet gjenetike...