Dhjetëra policë kufitarë në Bllacë ndodhen nën masa hetimore, dyshohen për dëmtimin e qëllimshëm të kamerave trupore

Maqedoni

Sot pasdite do të bëhet e ditur nëse do të vazhdojnë grevat në arsim në Maqedoni

Kryetari i SASHK, Jakim Nedellkov sot pasdite do të bëjë tv ditur nëse nesër do të vazhdojnë grevat e mësimdhënësve, përkatësisht nëse do të ketë mësim. Në takimin e fundit në qeveri është dakorduar se në ditët e ardhshme duhet të vërtetohet rritja e pagës që do të planifikohet...