Takimi i sotëm mes kryeministrit Zoran Zaev dhe Ziadin Selës e Afrim Gashit ka rezultuar me marrëveshje për çështjen e shtetësisë. Megjithatë pas takimit Zaev nuk deshi të shpalos detaje rreth marrëveshjes së arritur nën pretekstin se së peri marrëveshja do të nxirret në letër dhe më pas do të mund të ndajnë informata edhe me opinionin. “U morëm vesh që të mos japim detaje pa mos definuar në letër çështjet. Së shpejti do të hartohet në letër ligji dhe besoj se do t’i ndajmë informatat me opinionin”, tha Zaev.