Punimet ndërtimore do të fillojnë në vjeshtë për pjesën e parë të projektit për futjen e trenit të qytetit në Shkup, për të cilin Infrastruktura Hekurudhore, pas përgatitjes së studimit të fizibilitetit, po përgatit dokumentacionin për tenderin, për të cilin njofton se së shpejti do të shpallet, raporton MIA. Linja e parë nga Zelenikova, përmes Draçevës, Aerodromit dhe Kisella Vodës, deri në stacionin hekurudhor të Shkupit, pritet të funksionojë deri në fund të këtij viti.

“Zbatimi i projektit të Trenit të Qytetit do të bëhet në tre pjesë. Punimet për ndërtimin e pjesës së parë të projektit do të fillojnë në vjeshtë të këtij viti. Përgjatë rrugëve do të ndërtohen ndalesa të reja me qëllim që qytetarët të kenë qasje më të mirë në transportin e trenit, gjë që do të lehtësojë lëvizjen e tyre nga vendbanimi i tyre në Shkup. Në bazë të të dhënave të dhëna në studimin e fizibilitetit është duke u përgatitur dokumentacioni i tenderit dhe së shpejti do të shpallet tender për rikonstruksionin e pjesës së parë të projektit të trenit të qytetit”, tha për MIA-n drejtori i Infrastrukturës Hekurudhore, Sinisha Ivanovski.

Punimet ndërtimore që do të zhvillohen këtë vit financohen nga buxheti i Qeverisë përmes Ministrisë së Transportit.

Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi më 14 maj për një “bum infrastrukturor” në hekurudhat e Maqedonisë. Rikonstruim të të gjithë linjës hekurudhore përgjatë Korridorit 10 (Tabanoc-Gjevgjeli) dhe modernizim të trenave të udhëtarëve që do të lëvizin me një shpejtësi mesatare prej 160 kilometrash në orë. Sipas Mickoskit, pas përfundimit të këtij projekti trenat e mallrave do të lëviznin me një shpejtësi mesatare prej 110 km/orë, që, siç llogariti ai, është katër herë më e shpejtë se mesatarja aktuale.