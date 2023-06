Numri i të rriturve që jetojnë me diabet në mbarë botën do të dyfishohet deri në vitin 2050, thotë hulumtimit i fundi i revistës shkencore The Lancet. Parashikimet janë që numri i diabetikëve të rritet nga 529 milionë në vitin 2021 në 1,3 miliardë në vitin 2050, raporton Guardian.