Raporti i Departamentit të Shtetit të SHBA-së për vitin 2024 mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në Maqedoni nuk përmban akuza për korrupsion në qeveri – ky është një ndryshim i rëndësishëm krahasuar me raportet që për vite me radhë e kanë akuzuar rregullisht qeverinë për raste serioze të korrupsionit të nivelit të lartë.
Në raportet e kaluara, mund të lexohen vëzhgimet e mëposhtme:
-Shkeljet e rëndësishme të të drejtave të njeriut përfshijnë: dhunën dhe kërcënimet me dhunë ndaj gazetarëve, korrupsionin e nivelit të lartë.. (raporti i vitit 2020).
-Ka raporte të besueshme për shembuj të korrupsionit të rëndë në qeveri. (raporti i vitit 2021).
-Raportet e viteve 2022 dhe 2023 paralajmërojnë gjithashtu për “korrupsion serioz qeveritar”, ndërsa raporti i vitit 2019 liston “korrupsionin e nivelit të lartë dhe dhunën ndaj individëve LGBT” si fusha serioze në të cilat shkelen të drejtat e njeriut.
Kjo akuzë, se Maqedonia ka një qeveri seriozisht të korruptuar, nuk është në raportin e ri, i cili mbulon vitin 2024, d.m.th. i referohet kryesisht Qeverisë së Hristijan Mickoskit. Ky është ndryshimi më i rëndësishëm në raport krahasuar me raportet e kaluara. E vetmja kritikë drejtuar Qeverisë është se ka pasur raportime të besueshme për kufizime serioze të lirisë së fjalës dhe lirive të medias, duke përfshirë dhunën dhe kërcënimet ndaj gazetarëve – një kritikë që është përmendur shpesh në të kaluarën. Shembulli i cituar i referohet incidentit midis Furkan Saliut dhe xhelatit Vesna Jakimovska nga Kërçova, e cila u akuzua për sulmin ndaj gazetarit në mars të vitit 2024 (gjatë qeverisjes së BDI-së dhe LSDM-së).
Përndryshe, raporti i vitit 2024 është mjaft i shkurtër krahasuar me raportet e zakonshme të Departamentit të Shtetit. Ka pasur njoftime të shpeshta se administrata Trump do të shfuqizojë ose do të reformojë rrënjësisht Byronë e Demokracisë, të Drejtave të Njeriut dhe Punës të Departamentit të Shtetit, e cila prodhon këto raporte, gjë që mund të jetë arsyeja për raportin e pakët.
