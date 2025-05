Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, sot dhe nesër është për vizitë në Mbretërinë e Bashkuar, ku do të nënshkruhet marrëveshja Qeveri-me-Qeveri në kuadër të marrëveshjes për partneritet strategjik ndërmjet dy vendeve, me të cilën Maqedonia do të marrë shumën më të madhe historike të mjeteve për realizimin e projekteve kapitale, në vlerë prej gjashtë miliardë euro.

Vizita e Nikollovskit është me ftesë zyrtare të qeverisë britanike dhe pas miratimit të djeshëm nga Qeveria të Marrëveshjes për Partneritet Strategjik me Mbretërinë e Bashkuar.

Në delegacionin qeveritar që do të udhëhiqet nga Nikolloski janë zëvendëskryeministri dhe ministri i mjedisit jetësor Izet Mexhiti, ministrja e Arsimit Vesna Janevska dhe drejtori i Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore Sinisha Ivanovski.

Qëllimi i marrëveshjes që do të nënshkruhet është krijimi i partneritetit për mbështetjen e realizimit të projekteve infrastrukturore në sektorët e shëndetësisë, transportit, teknologjisë, energjetikës, transformimit digjital dhe sektorëve të tjerë kritikë në Republikën e Maqedonisë.Projektet e planifikuara sipas marrëveshjes janë ndërtimi dhe rindërtimi i korridorit hekurudhor 10 nga Tabanovca në Gjevgjeli, i cili llogaritet të kushtojë deri në dy miliardë euro, si dhe ndërtimi i Spitalit klinik, Fakultetit të Mjekësisë dhe Konviktit të Studentëve në Shtip, rikonstruksioni i plotë i Spitalit klinik, si dhe i spitalit të ri në Kivë, si dhe spitalit të ri në Tetë. kushton rreth 200 milionë euro.

Sipas agjendës, Nikolloski sot do të takohet me Dame Angela Eagle, Ministre për Siguri Kufitare dhe Azil në Ministrinë e Brendshme Britanike, përgjegjëse për trajtimin e migracionit të parregullt, si dhe do të ketë takime edhe me përfaqësues të Instrumentit Financiar. Nesër është ceremonia kryesore e nënshkrimit të marrëveshjes ndërqeveritare. Dokumenti do të nënshkruhet nga zëvendëskryeministri Nikolloski dhe Garet Thomas, ministër për shërbime, biznese të vogla dhe eksporte në Departamentin për Biznes dhe Tregti në Mbretërinë e Bashkuar. Ai do të takohet edhe me drejtorin e Ryanair.

Nikolloski vlerësoi se nënshkrimi i marrëveshjes ndërqeveritare paraqet një moment historik sepse është marrëveshja më e gjerë që Maqedonia ka arritur deri më tani me një vend që është aleat kyç perëndimor dhe njëherit superfuqi botërore.

Nuk është çdo vend, është fuqia e dytë botërore, një vend me të cilin kemi bashkëpunim të shkëlqyer në kuadrin e Aleancës së NATO-s, është pjesë e qytetërimit perëndimor, vë në dispozicion burimet më të shumta dhe për mua momenti politik është i rëndësishëm sepse po hyjmë në një partneritet me një aleat kyç perëndimor që përcakton qartë politikën e qeverisë, por edhe pozicionin e Maqedonisë si një vend properëndimor dhe me vlera euroatlantike. Më vjen mirë që Mbretëria e Bashkuar njoftoi se kanë arritur marrëveshje me BE-në, që do të thotë se në një paketë i kemi tre aleatët kryesorë të Maqedonisë, përkatësisht BE-në, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA-në, theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski.

Nikoloski dje tha se është shumë e rëndësishme që në përputhje me Marrëveshjen, do të shkëmbehen njohuri dhe praktika duke përdorur ekspertizën e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe subjekteve afariste britanike për të mbështetur realizimin e projekteve, por edhe transformimin e administratës publike dhe sektorit privat me ekspertizë nga komuniteti i biznesit të Mbretërisë së Bashkuar dhe agjencitë qeveritare.

Ky bashkëpunim do të jetë në përputhje me legjislacionin, rregullat dhe politikat në fuqi të secilit prej dy vendeve. Pjesëmarrësit do të punojnë së bashku për të eksploruar mundësitë për mobilizimin e fondeve për financimin e projekteve dhe, më e rëndësishmja, Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar konfirmon interesin dhe kapacitetin e saj përmes Fondit Financiar të Eksportit ose UKEF, duke vënë në dispozicion 5 miliardë funte ose 6 miliardë euro për realizimin e projekteve në Maqedoni, tha Nikoloski, i cili theksoi se financimi do të shkojë ekskluzivisht për realizimin e projekteve brenda shumës së disponueshme.

Sipas tij, kushtet e shlyerjes dhe normat e interesit për mjetet nga marrëveshja do të jenë më të mira se çdo huamarrje e mëparshme. Financimi do të jetë i lidhur me projektin. Për disa projekte maturimi do të jetë më i shkurtër, për disa do të jetë më i gjatë, do të varet nga gjendja e ekonomisë dhe buxhetit të Maqedonisë, por edhe nga realizimi i projekteve, tha Nikoloski.

Sa i përket normave të interesit, ai tregoi se “fillimisht është e mundur të kalojmë nën normën e inflacionit”, por detajet do të bëhen të ditura brenda një muaji, deri në një muaj e gjysmë.

Kryeministri Hristijan Mickoski dhe kryeministri britanik Keir Starmer javën e kaluar, në një takim të mbajtur në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, arritën një marrëveshje për marrëveshjen e partneritetit strategjik ndërmjet Maqedonisë dhe Britanisë, e cila konsiderohet historike dhe do të nënkuptojë bashkëpunim edhe më të fortë dypalësh dhe mundësi për forcimin e dialogut politik.