Delegacion qeveritar i kryesuar nga kryeministri Hristijan Mickoski do të marrë pjesë në samitin e qeverisë hungarezo-maqedonase që do të mbahet sot dhe nesër në Republikën e Hungarisë.

Siç njofton shërbimi për shtyp i qeverisë, sipas agjendës, është planifikuar takim kokë më kokë i Mickoskit me kryeministrin hungarez Viktor Orban. Në kuadër të samitit qeveritar janë planifikuar edhe takime dypalëshe mes ministrave përkatës të dy qeverive, e më pas një seancë e përbashkët e dy qeverive.

Në kuadër të ditës së parë, Ministri i Politikës së Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timcho Mucunski dhe Ministri i Politikës së Jashtme dhe Tregtisë Péter Szijjártó do të nënshkruajnë një plan veprimi për shkëmbimin e ekspertizës nga Akademia Diplomatike Hungareze për Nëpunësit Publikë për temat e dakorduara reciprokisht të integrimit në BE, proceset e administrimit të politikës së jashtme të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe në Budapest.

Pas përfundimit të seancës ndërqeveritare nesër, dy kryeministrat do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp.

Kryeministrat Mickoski dhe Orban i kryesuan delegacionet qeveritare në seancën e përbashkët ndërqeveritare të mbajtur në shtator të vitit të kaluar në Ohër, me të cilën u konfirmua aleanca strategjike mes dy vendeve dhe u riafirmua mbështetja e fuqishme e Hungarisë për integrimet tona evropiane.

Hungaria ka qenë gjithmonë një mbështetëse e fortë e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe aspiratave tona për anëtarësim të plotë. Hungaria nuk është vetëm partneri ynë në skenën evropiane, por edhe shembull se si një shtet mund të balancojë me sukses sovranitetin kombëtar me integrimin global, theksoi kryeministri maqedonas.

Kryeministri hungarez nga ana e tij tha se ishte gabim i madh që vendi nuk ishte anëtar i BE-së dhe ofroi të ndërmjetësonte në zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Bullgarisë dhe Maqedonisë, të cilën Sofja më pas e refuzoi shprehimisht.

Qëndrimi ynë është i qartë, anëtarësimi i Ballkanit Perëndimor është i rëndësishëm për stabilitetin e tij, por edhe për stabilitetin e Hungarisë, madje edhe të vetë BE-së. Stagnimi në procesin e zgjerimit, si në rastin e Maqedonisë, nuk është i drejtë. “Ne jemi të gatshëm t’i diskutojmë këto çështje dhe të punojmë në atë plan”, tha kryeministri i Hungarisë, i cili në atë kohë mban presidencën e BE-së.

Në Ohër u fol edhe për projekte strategjike si korridori i transportit dhe energjetik Veri-Jug, i cili lidh Ballkanin me Hungarinë dhe është i një rëndësie të madhe për sigurinë energjetike dhe rritjen ekonomike të të gjithë rajonit. U theksua se bashkëpunimi ynë me Hungarinë do të jetë kyç për zbatimin me sukses të këtyre nismave.

Në margjinat e samitit të NATO-s në Uashington, Mickoski dhe Orban ranë dakord për vendosjen e bashkëpunimit të veçantë ekonomik dhe një kredi për vendin prej një miliard eurosh, prej të cilave 500 milionë euro u përdorën për shlyerjen e eurobondit të vitit 2018, 250 milionë janë të destinuara për mbështetjen e ekonomisë dhe po aq për projektet infrastrukturore nëpër komuna.

Kryeministrit Viktor Orban, në vitin 2013, nga presidenti i atëhershëm Gjorge Ivanov, në Ohër i është nderuar Urdhri i 8 Shtatorit për merita të jashtëzakonshme në zhvillimin dhe forcimin e marrëdhënieve miqësore dhe bashkëpunimit paqësor ndërmjet Maqedonisë dhe Hungarisë.