Një delegacioni i Letonisë i udhëhequr nga Ingrida Levrens, zëvendës sekretare shtetërore për Çështje Evropiane dhe shefe e Drejtorisë së BE-së sot do ta vizitojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, me çrrstë siç informon shërbimi për shtyp i Kuvendit, Levrens do të takohet me nënkryetarin e Kuvendit dhe kryetar i Komisionit për Çështje evropiane Antonio Milloshoski dhe me kryetaren e Grupit të deputetëve të Kuvendit për bashkëpunim me Parlamentet e vendeve baltike Monika Zajkova.