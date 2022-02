Borçe Davitkovski, profesor universitar në emisionin “Studio 10” tha se pushteti dhe opozita duhet të pajtohen mes vete dhe secila palë të propozojë nga dy gjyqtarë për kompletimin e Gjykatës Kushtetuese që të fillojë me punë.

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Dobrila Kacarska, ka kërkuar nga kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi që të ushtrojë autoritetin e tij dhe Kuvendi në një të ardhme të afërt të zgjedhë katër gjyqtarë kushtetues, pasi gjykata aktualisht ka vetëm pesë gjyqtarë kushtetues në vend të nëntë.

Asnjë gjyqtar nuk mund të emërohet në Komisionin Parlamentar të Zgjedhjeve dhe Emërimeve sepse është bllokuar që kur kryetari i saj është bërë kryetar komune.

“Nëse bëjnë pazare, do të votojnë. Dy do të mbështeten nga qeveria dhe dy të propozuar nga opozita”, tha Davitkovski.

Sipas informacioneve që ka profesori universitar, mandati i një gjyqtari tjetër skadon në shtator, ndërsa Gjykata Kushtetuese do të mbetet vetëm me katër gjyqtarë, pas së cilës nuk do të ketë kuorum për punë.

Çdo anëtar i Komisionit për Zgjedhjet dhe Emërimet të Kuvendit ka të drejtë të propozojë kandidatë për gjyqtar kushtetues dhe për ato propozime votohet. Ata që do të kalojnë këtu, shkojnë në votim në seancë plenare, por për momentin atje puna po zhvillohet nën tension.