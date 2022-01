Vendi tashmë ka lehtësuar kufizimet dy javë më parë, duke lejuar rihapjen e kinemave dhe sallave të koncerteve pas një mbylljeje prej një muaji. Megjithatë, mbeten disa rregulla, si funksionimi i kufizuar i restoranteve dhe mbajtja e detyrueshme e maskave. Në një letër drejtuar parlamentit, Ministri i Shëndetësisë Magnus Heunike tha se qeveria synonte të ndiqte rekomandimet e lëshuara nga një panel ekspertësh në mënyrë që të hiqte të gjitha kufizimet deri më 1 shkurt. Nëse vendimi i qeverisë miratohet nga parlamenti, ai do të jetë lehtësimi më i gjerë i kufizimeve midis vendeve nordike.

Klubet e natës mund të rihapen, restorantet mund të shërbejnë alkool pas orës 22:00, të ftuarit nuk duhet të dorëzojnë një kupon përpara se të hyjnë. Pasagjerët mund të ngasin autobusin pa maskë, dhe dyqanet mund të heqin kufirin e numrit të klientëve. Nëse miratohen ndryshimet, do të mbetet në fuqi vetëm rregulli i testimit dhe izolimit për hyrjen në Danimarkë, i cili do të zbatohet edhe për katër javë të tjera. Mbretëria e Bashkuar, Irlanda dhe Holanda njoftuan vendime të ngjashme javën e kaluar për të hequr shumicën e kufizimeve ndaj koronavirusit, megjithëse numri i njerëzve të infektuar me omicron mbetet i lartë. Danimarka dje konfirmoi 46,590 të infektuar rishtas, pak më pak se të premten e kaluar – 47,831. Numri i pacientëve të shtruar në spital për koronavirus është rritur në 918, numri më i madh në një vit.