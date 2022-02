Epidemiologu Dragan Danillovski në emisionin “Studio 10” ka shpjeguar pse së fundmi ka një numër të të infektuarve që janë vaksinuar.

Sipas tij, kjo është pasojë që një numër i madh i njerëzve janë vaksinuar me vaksina kineze.

“Omicroni e anashkalon imunitetin madje edhe atë me vaksina. Riinfeksionet ndodhin sepse imuniteti i fituar zbehet me kalimin e kohës dhe varet nga koha kur e keni kontraktuar infeksionin. Kështu ndodh edhe me vaksinat, mbrojtja e të cilave është në 3 muajt e parë. Zgjidhja e vetme është marrja e një doze të tretë për qytetarët që janë mbi 50 vjeç dhe janë të prirur ndaj sëmundjeve akute. Të rinjtë mbi 50 vjeç që kanë marrë dy doza të Pfizer mund të mbrohen nga infeksioni omicron.

Vaksinimi me vaksina kineze është pasojë e rritjes së numrit të infeksioneve tek të vaksinuarit”, tha Danillovski.