Është koha për të marrë vendimin për fillimin e negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut. Metodologjia e re thjeshton dhe e bën procesin më transparent, jo më kompleks. Qytetarët e kandidatëve, si dhe qytetarët e BE-së, duhet të ndiejnë përfitimet e zgjerimit më shpejt dhe më saktë, dhe unë mendoj se metodologjia e re ka arritur ta bëjë këtë, tha për AIM-në Daçian Çolosh udhëheqësi i grupit politik të Rimëkëmbjes Evropiane në Parlamentin Evropian, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Grupi i Rindërtimit të Evropës ishte në pararojë të të menduarit për rishikimin e metodologjisë së negociatave të pranimit në BE. Qëllimi ishte të fitohej një qasje më politike. Ne donim që negociatat të ndërpriten të ishin thjesht një përshtatje me legjislacionin e BE-së.

Bisedimet duhet të jenë të hapura për qytetarët dhe shoqërinë civile. Për më tepër, qytetarët e vendeve kandidate, si dhe qytetarët e BE-së, duhet të ndiejnë përfitimet e zgjerimit më shpejt dhe më konkretisht. Dhe unë mendoj se metodologjia e re ka arritur ta bëjë këtë dhe e thjeshton dhe e bën procesin më transparent, jo më kompleks”, tha Çolosh.

Ai tha se përparësi e kësaj metodologjie është që vendet kandidate për BE do të kenë mundësi që të kenë qasje në fushat politike të BE-së edhe para se të anëtarësohen zyrtarisht në BE.