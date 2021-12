Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Mila Carovska tha se e drejta për arsim cilësor është njëra nga të drejtat më të paprekshme të secilës fëmijë dhe për këtë shkak, ajo thekson se si ministri ka krijuar politika dhe kanë siguruar investime me çka avancohet sistemin arsimore dhe ky sistem është i qasshëm për çdo fëmijë.

Shkolla, shton ajo, na mëson për dijen, por edhe për dijen por edhe për shumë gjëra për jetën, për barayinë dhe për respektimin e dallimeve.

“Në bazë të këtyre vlerave ne ndërtojmë arsim që do të krijojë qytetarë që respektojnë të drejtat e njeriut, respektohen ndërmjet veti dhe janë të barabartë dhe të lirë”, thotë Carovska.

Ajo rikujtoi se para një viti e gjysmë janë bërë ndryshime në sigurimin e arsimit cilësor dhe përfshirës.

“U vendosën programe të reja mësimore për klasën e parë dhe të tretë me çka ndryshohet edhe qasje në mësim. Qasja e mësimit është përmes mendimit kritik dhe analizës. Për realizimin e ri të Konceptit që do të zbatohet gjatë 5 viteve të ardhshme, do t’i përmirësojmë kushtet e mësimit për nxënësit me sigurimin e pajisjeve IT, siç janë tabletat, mjetet e reja mësimore, 260 kabineteve të shkencave natyrore dhe gjithçka tjetër”, shprehet Carovska.

Sipas saj, të mëdha janë përpjekjet në drejtim të avancimit të arsimit përfshirës. Këtë vit mësimor, shton Carovska, janë punësuar 500 asistenë të cilët janë mbështetje e drejtpërdrejtë e nxënësve me pengesa.

“Gjithashtu, shkollat shndërrohen të qasshme për fëmijët me aftësi ndryshe, për shkak se qasje është kusht për marrjen e mjeteve nga shteti për ndërtim ose objekte shkollore. Janë siguruar edhe libra në format audio dhe libra elektronikë, por edhe libra të shtypur”, thekson Carovska.

Sipas saj, shteti po e përforcon standardin mësimor dhe se janë vendosur disa bursa të reja, siç janë bursat për nxënësit në paralele duale, por edhe shuma është rritur rreth 2.900 denarë deri në 3.500 denarë në muaj.

Në fund ajo thekson se 27 mijë studentë këtë vit mësimor shfrytëzojnë ushqim të subvencionuar mujor enë vlerë prej 2.400 denarëve dhe po ashtu janë rritur bursat studentore ku ndahen në disa kategori me vlerë prej 6.050 denarë me përjashtim të studentëve të regjistruar në matematikë, fizikë, kimi që marrin 18 mijë denarë në muaj.