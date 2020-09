Cilat janë sjelljet që burrat zbuluan interesin e grave për ta?

Sigurisht, gratë janë më të zgjuara. Faina Ranevskaya pati thënë njëherë, “A keni dëgjuar ndonjëherë për një grua që “do t’i ikte mendja” nëse një burrë kishte këmbë të bukura?”.

Dhe ajo kishte të drejtë sepse të qenit tërheqëse është shumë e rëndësishme në marrëdhëniet midis burrave dhe grave.

Loja “një burrë është një gjuetar dhe një grua është pre” është e lashtë, por ndonjëherë është akoma e përshtatshme. Gratë i duan kalorësit trima dhe vendimtar. Por ju ndoshta do të jeni dakort që ndonjëherë ai interes duhet të inkurajohet. Dhe kjo duhet të bëhet me shumë kujdes sepse kur “preja” është e lehtë për t’u kapur, nuk është më aq e vlefshme.

Atëherë, si duhet t’ia bëni të ditur një mashkulli që interesoheni për të, por ta lini atë të vazhdojë të luajë? Këtu është një plan nga vetë burrat.

Buzëqesh!

Shkencëtarët kanë vërtetuar se burrat i duan gratë e buzëqeshura shumë më tepër sesa ato që duken shumë të sigurta ose misterioze. Kur buzëqeshni, i dërgoni një burri një sinjal: “Unë jam e lumtur, dhe mund të të bëj edhe ty të lumtur”. Dhe kush mund ta refuzojë një ofertë të tillë?

Pra buzeqesh! Edhe kur jeni duke biseduar me të në telefon. Është e lehtë të kuptosh gjendjen shpirtërore të dikujt edhe nga distanca.

Tregoni interesin tuaj.

Burrave (ashtu si grave) u pëlqen kur dikush interesohet për to. Prandaj, bëjini një burri pyetje në lidhje me hobet, pikëpamjet, vlerat dhe qëllimet e tij.

Shikojeni atë dhe bëni më shumë pyetje në lidhje me temën për të cilën ai flet më shumë. Nëse nuk kuptoni asgjë, mos u tregoni shumë të ndrojtur për t’ia thënë këtë. Kjo mund të duket e ëmbël, thjesht bëjeni bukur.

Keq: “Nuk mund t’i kuptoj njerëzit që i duan motorrët. Është shumë e rrezikshme!”

Mirë: “Unë gjithmonë kam dashur të di pse njerëzit e duan kaq shumë motoçikletën! Duket mjaft e rrezikshme.”

Kërkoni ndihmë.

Krijoni një situatë ku mashkulli që ju pëlqen të ndihet i fortë. Burrat nuk kanë shumë nga këto shanse sot kur gratë janë kaq të forta dhe të pavarura.

Ndoshta ta ftosh atë në shtëpinë tënde për të rregulluar diçka nuk është gjithmonë e përshtatshme, por lehtë mund t’i kërkoni të lëvizë gjëra ose të kontrollojë atë zhurmën e çuditshme në makinën tënde.

Kjo është një mënyrë për ta bërë një burrë të ndihet si një shpëtimtar dhe për t’i treguar atij që ju pëlqen sepse e keni zgjedhur atë për t’ju ndihmuar.

Falenderojini sinqerisht.

Nëse të kërkosh një favor është një aluzion, atëherë mirënjohja është një mënyrë e drejtpërdrejtë, por elegante për t’i treguar një burri që të intereson. Dhe është gjithashtu një shans për t’i dhënë atij një kompliment, i cili është shumë i rëndësishëm.

Kjo është arsyeja pse, në vend që të thuash faleminderit, duhet të provosh diçka si: “Bëtë një punë të shkëlqyeshme. Me të vërtetë më ndihmuat dhe nuk mund ta kisha bërë pa ty.”

Meqë ra fjala, mirënjohja është një moment ideal për flirtim. Afrohuni, prekeni dhe shikojeni në sy. Ftojeni atë për një filxhan kafe ose një gotë verë.

Ndihmoni një burrë të ndihet i fortë.

Bëjani me dijeni një burri që ndiheni shumë të sigurt me të. Tregojini sa më shpesh që të jetë e mundur që ai është i vetmi që ju bën të ndiheni kaq të sigurt. Mbrojtja e një gruaje është një cilësi që natyra i dha burrave, kështu që kur e aktivizoni, i tregoni se ju pëlqen.

Sigurisht, është mjaft e çuditshme të flasësh për sigurinë dhe sigurinë pa ndonjë arsye, kështu që “ndihmoni” një burrë të kujdeset për ju. Për shembull, kërkoji që të ju shoqërojë për në shtëpi sepse është errësirë ose bie shi dhe nuk ke çadër (edhe nëse e ke).

Jini direkte

Ka shumë shaka në lidhje me paaftësinë mashkullore për të kuptuar aluzionet, dhe ka shumë shaka për gratë që i duan shumë aluzionet. Për shembull, ju doni t’i tregoni një burri që ju pëlqen duke e ftuar atë në kinema. Prandaj bëjeni!

“Do të jepet një film i bukur në kinema!” nuk do ta ndihmojë një burrë të kuptojë që ju doni të shkoni në kinema me të dhe se nuk ju intereson shumë se cilin film do të shihni.

Shprehni mendimet tuaja drejtpërdrejt. Më e keqja që mund të ndodhë është që ai thotë jo, transmeton shkolla e jetes. Në këtë rast, duhet të pyesni veten nëse vërtet ia vlen.

Jini të qëndrueshme.

Kur komunikoni me një burrë (veçanërisht me dikë që ju pëlqen shumë), duhet t’i qëndroni një mënyre të sjelljes. Por shpesh ndodh që gratë duan të duken misterioze, ose fillojnë të sillen shumë ndryshe thjesht sepse humori i tyre ka ndryshuar.

Pra, seksi i kundërt nuk e kupton se çfarë po ndodh, gjë që i bën ata shumë nervozë. Nëse dje treguat se e pëlqeni shumë, sot jeni indiferente, dhe nesër përsëri interesoheni, po krijoni telashe. E kush ka nevojë për telashe?

Mos u mundo të bëhesh mike.

Kur gratë përpiqen të tërheqin vëmendjen e një burri ndaj tyre, ata nganjëherë fillojnë të sillen si një shoqe: ata dëgjojnë historitë e tij për vajzat e tjera, i japin këshilla dhe i ofrojnë ndihmë.

Një sjellje e tillë bie ndesh me rregullat e lojës: askush nuk i gjuan miqtë e tij. Pra, nëse jeni të interesuara për këtë njeri si partner, mos u përpiqni të krijoni një miqësi. Jini të qëndrueshme dhe të qarta: shikojeni atë, silluni dhe flisni me të si një grua e interesuar, jo si një shoqe.

Përdorni sytë tuaj.

Sytë tuaj janë një mjet i shkëlqyeshëm për t’i bërë të ditur një burri që jeni të interesuar. Sytë e një gruaje që nuk interesohet për një burrë duken të zakonshëm. Ata nuk shprehin asnjë emocion.

Burrat mund ta kuptojnë këtë në mënyrë të nënndërgjegjeshme dhe ata humbin shpresën. Mos lejoni që kjo të ndodhë. Shikoni pak sytë kur i bëni një pyetje një burri. Për të, do të duket sikur po e ekzaminoni, që do të thotë se jeni të interesuar.

Dhe disa fjalë më shumë:

Kur jeni duke u përpjekur t’i përmbaheni veprimit tuaj, mos e teproni me komplimente, duke kërkuar ndihmë, etj. Burrat duhet të jenë në dyshim deri në fund: ai nuk duhet të dijë nëse ju e pëlqeni apo jo. Kjo nuk do ta lejojë atë të humbasë ndjenjën se po ju gjuan, dhe nuk është e kundërta.

Por çfarë duhet të bëni nëse asnjë nga këto hile nuk funksionon?

Ekzistojnë 2 mundësi këtu: ose i thoni mashkullit si ndiheni ose ndaloni së humburi kohën tuaj dhe shikoni përreth sepse duhet të ketë shumë burra të tjerë që meritojnë vëmendjen tuaj. Të dyja këto vendime janë të drejta, dhe zgjedhja thjesht varet nga gruaja, parimet e saj dhe karakteri i saj.