Bullgaria është pajtuar që duhet të ndërtohet një tunel i përbashkët. Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski u takua me Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Transportit dhe Komunikacionit të Bullgarisë, Grozdan Karadzov, në të cilin u theksua domosdoshmëria për ndërtimin dhe modernizimin e korridoreve evropiane të transportit, me theks të veçantë në Korridorin 8 hekurudhor dhe rrugor, si parakusht për zhvillimin ekonomik rajonal dhe lehtësimin e transportit dhe tregtisë. Deri vonë, një ide dhe dëshirë, nga sot një detyrim – të dy vendet do të koordinojnë një marrëveshje të përbashkët, e cila do të jetë baza për ndërtimin e tunelit që do të lidhë drejtpërdrejt rrjetet hekurudhore maqedonase dhe bullgare.

Duke theksuar çështjen e lidhjes hekurudhore midis dy vendeve, të dy bashkëbiseduesit theksuan se ky projekt ka një dimension rajonal, ku përveç rëndësisë ekonomike, imponohet edhe çështja e pozicionimit strategjik të Aleancës së NATO-s duke lidhur Detin Adriatik dhe Detin e Zi. Të dy bashkëbiseduesit ranë dakord të takohen përsëri në periudhën e ardhshme me qëllim që të harmonizojnë së bashku tekstin e Marrëveshjes me të cilën do të arrihet një marrëveshje për ndërtimin e tunelit të përbashkët që duhet të lidhë Maqedoninë dhe Bullgarinë, gjë që do të përparojë punën për zbatimin e Korridorit Hekurudhor 8, sipas Ministrisë së Transportit.

Bullgaria pranon të investojë deri në 1.5 miliardë euro në zhvillimin e korridorit, që është një hap i rëndësishëm përpara drejt realizimit të kësaj ideje. Është një çështje me interes të përbashkët dhe përgjegjësi të përbashkët, dhe kostoja do të mbulohet nga të dy vendet.

Rëndësia strategjike e Korridorit 8 u theksua në takim, jo ​​vetëm nga një këndvështrim ekonomik, por edhe nga ai gjeopolitik. Lidhja e Adriatikut me Detin e Zi është gjithashtu në interes të NATO-s, dhe për këtë arsye të të gjithë Evropës. Prandaj, kjo nuk është një çështje që mund të trajtohet politikisht. Është një sfidë inxhinierike, por e zgjidhshme, e cila kërkon bashkëpunim, jo ​​bllokadë.

Është planifikuar një takim i ri dypalësh, dhe ekspertë nga të dy vendet do të marrin pjesë në një takim të organizuar nga Komisioni Evropian në korrik – një provë e mëtejshme se Korridori 8 më në fund po ecën përpara.