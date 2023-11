Brukseli ka filluar procesin e reformimit të Bashkimit Evropian. Kreu i Institutit për Demokraci “Societas Civilis”, Marko Troshanovski, vlerëson se për Maqedoninë, si vend kandidat, më e rëndësishme është reforma e marrjes së vendimeve për zgjerim. Do të thotë, një vendim i tillë nuk duhet të merret unanimisht, siç është tani, por me shumicë të kualifikuar. Sipas Troshanovskit, lajmi i mirë është se kjo do të zvogëlojë shanset e bllokadave gjatë rrugës së integrimit evropian.

“Pjesa jonë i referohet zgjerimit dhe këtu propozohet që fazat e ndërmjetme në procesin e negociatave, përveç hapjes dhe mbylljes së negociatave ku mbetet unanimiteti, duhet të parandalojnë që dikush të na bllokojë për shkak të tekave të tyre personale ose të mbrojë interesat e dikujt tjetër. Pra, është një mundësi e shkëlqyer për të rivendosur besueshmërinë e procesit, i cili është ndërprerë ndjeshëm vitet e fundit”, u shpreh Marko Troshanovski – Instituti për Demokraci.

Por nga ana tjetër, Troshanovski thotë se lajmi i keq është se tani për tani nuk ka konsensus për një ndryshim të tillë. Ai beson se është pozitive që procesi megjithatë ka filluar dhe shtetet anëtare më me ndikim janë prapa idesë së një reforme të tillë, duke kujtuar se propozimi është përgatitur nga ekspertë nga Parisi dhe Berlini. Ai theksoi se ky proces reformash do të zgjasë shtatë deri në dhjetë vjet, që përkon me afatin e caktuar politik për zgjerimin e Bashkimit me anëtarë të rinj, deri në vitin 2030. Deri atëherë, siç thotë Troshanovski, do të ketë negociata dhe bindje të vendeve të pjesës lindore të BE-së, të cilat nuk e favorizojnë këtë ide.

“Nëse një anëtar nuk pajtohet me këtë ndryshim, është shumë e vështirë ta bësh këtë. Ne po hartojmë disa rrugë të fundit për të shtyrë këtë reformë, ku nuk na duhet ajo votë unanime nga të gjitha vendet, por jemi ende larg çdo zgjidhjeje, e cila do të na jepte të drejtën të gëzoheshim se në bazë të kritereve të meritës, do të përparojmë”, tha Marko Troshanovski – Instituti për Demokraci.

Të mërkurën, eurodeputetët votuan për të hapur Traktatin e BE-së dhe i bënë thirrje KE-së, që t’ia paraqesë ndryshimet shteteve anëtare sa më shpejt që të jetë e mundur. Presidenca spanjolle e Këshillit të BE-së pritet të prezantojë ndryshimet e propozuara në axhendën e Këshillit Evropian që në dhjetor.